ARTHUR, Italiano ha puntato su di me: gli sono grato

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Arthur, autore di un ottimo avvio di stagione con la Fiorentina, ha concesso un'intervista alla testa brasiliana Globoesporte per parlare della sua nuova avventura in maglia viola: "Il motivo principale per cui ho scelto la Fiorentina è stata la conversazione che ho avuto con mister Italiano, oltre al fatto che si tratta di un grande club. C'erano altre grandi società interessate, ma quando ho saputo dell'interesse della Fiorentina e l'allenatore mi ha telefonato ho preso la mia decisione. Italiano mi ha spiegato il gioco della sua squadra, come pensava che io mi sarei potuto inserire e cosa si aspettava da me. Mi ha convinto".

Il centrocampista brasiliano ha poi aggiunto: "Ovviamente anche io ho i miei meriti, perché ho lavorato molto. Ma Italiano ha scommesso fortemente su di me. Mi ha dato tutta la fiducia per giocare, sfruttando le mie qualità in campo. Gli sono molto grato per l'opportunità e per come ogni giorno sta provando ad aiutarmi".