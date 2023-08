ARTHUR, Italiano decisivo. Futuro? Voglio vincere

FirenzeViola.it

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Arthur Melo è stato intervistato da Sport Mediaset e ha raccontato i primi giorni in viola: "Qui mi piace tantissimo. C'è qualche brasiliano quindi per me è più facile ma mi trovo molto bene in generale. Ho voglia di imparare qui e iniziare subito il campionato e a giocare. Che rapporto con Italiano? Non lo conoscevo di persona Vincenzo, però l'avevo già visto come giocava e mi piaceva molto. Quando ero al Liverpool non mi immaginavo che sarei stato qui ma mi piaceva e quando ho avuto la possibilità di venire qui ero molto felice, sapevo cosa aspettarmi. Ero ancora in dubbio e mi ha chiamato il mister: da quel momento ero sicuro al 100% che questo fosse il posto giusto per me. È stato molto bravo con me, adesso non resta che imparare".

L'infortunio?

"Mi ha insegnato molto perché è stata una stagione difficile a Liverpool, volevo fare bene e giocare ma non sono riuscito. Ora sto molto bene fisicamente, qui c'è una struttura incredibile. Ma anche psicologicamente sono contento, l'infortunio è passato".

Cosa rappresenta questa opportunità?

"Sono molto felice di essere qui dopo una stagione bellissima della Fiorentina arrivata in due finali. Sapevo che era il posto giusto per me: ho fatto la scelta giusta. Qui si vuole vincere e anche io voglio farlo".

Cosa vuole da te il mister?

"Vuole possesso palla, un gioco più tecnico. E per me va benissimo".

Il migliore Arthur qual è stato?

"A Barcellona ho fatto una bella stagione senza infortuni. Mi trovavo bene col calcio spagnolo ma ora sono ancora meglio perché ho imparato tantissimo".

Vorrebbe aprire un ciclo alla Fiorentina?

"Prima voglio fare le cose per bene. Volevo tantissimo venire qui ed è stato carino che la Fiorentina abbia fatto in modo che arrivassi. Voglio fare una bella stagione, vincere e imparare. Poi vediamo cosa succede".