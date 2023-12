ARTHUR, Il metronomo imprescindibile di Italiano

FirenzeViola.it

Rinuncia a tutto Italiano ma non ad Arthur, giocatore imprescindibile per le ambizioni di alta classifica della Fiorentina. Per l'ennesima volta ieri sera il brasiliano ha preso per mano il centrocampo gigliato, non dando punti di riferimento a Cristante e confezionando il pallone tra le linee per Bonaventura da cui è nata la prima vera grossa occasione del primo tempo. Con l'infortunio di Dybala cambiano anche i compiti per Arthur: meno obbligato a sgravi difensivi e con la licenza di pressare Cristante sulla trequarti. Un vero e proprio metronomo che scandisce i tempi delle manovre viola.

Una gara di spessore che ha dimostrato perché la Fiorentina ha deciso di azzardare per portare a Firenze un calciatore che non giocava da un anno. Invece il ragazzo, complice il gioco di Italiano e una forma fisica brillante, è tornato ai suoi livelli in appena sei mesi. Lo scrive quest'oggi la Repubblica di Firenze.