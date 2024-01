ARTHUR, Fa troppo male. Ma siamo in tempo per un trofeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Arthur Melo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo il ko in semifinale di Supercoppa Italiana col Napoli: “Sconfitta che fa troppo male. Avevamo tanta voglia di andare in finale, ma non è andata così. Loro in ripartenza erano forti, hanno giocatori parecchio veloci. Noi abbiamo fatto tanto possesso e in contropiede hanno segnato l’1-0. Poi si sono messi dietro, ci aspettavano ed è diventato difficile trovare palle gol”.

Prosegue: “Dopo l’1-0 abbiamo creato qualcosa, cercando di trovare il pareggio e andare magari ai rigori. Abbiamo fatto di tutto, non siamo riusciti ad andare in finale. Ora torniamo a Firenze e ci alleniamo che ancora manca tanto in stagione”.

Adesso testa al futuro e all’Inter: “Dobbiamo mettere la testa a posto il prima possibile, sappiamo che è difficile. La sconfitta fa troppo male ma ancora è lunga, si può ancora vincere qualche titolo. Dobbiamo dimenticare questa partita il più presto possibile e lavorare”.