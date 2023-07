ARTHUR, Ecco i primi colpi dello "smistatore pregiato"

L'edizione odierna de La Nazione dedica questa mattina un approfondimento legato ai primi minuti in viola di Arthur, testato ieri a partire dal 65' di Fiorentina-Catanzaro. Come spiega il quotidiano, Arthur arriva dopo una stagione trasparente al Liverpool, in cui ha giocato pochi minuti con la squadra B. Niente da dire sulle sue qualità antiche viste soprattutto nel Barcellona accanto a Busquets e Rakitic (2 gol nella Liga, non tanti) e meno nella Juve (1 rete).

Rispetto ad Amrabat è indubbia la maggior qualità di gestione e impostazione, nei suoi cenci Arthur è stato uno smistatore pregiato e - qualità che piace a Italiano - ha mostrato sempre lo spessore che serve per prendersi responsabilità nelle situazioni complicate. E a centrocampo ce ne sono parecchie, soprattutto quando cambia il vento della partita.