ARTHUR, A Milano per vincere. Leao e Giroud...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il centrocampista della Fiorentina, Arthur Melo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport, spendendo qualche parola in vista della gara di sabato sera contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il nostro obiettivo principale è quello di vincere ogni partita, poi vedremo dopo potremo arrivare. Sarà una partita molto difficile, contro una squadra molto forte e sarà ancora più complicato perché giocheremo in casa loro. Noi dovremo entrare in campo con l’atteggiamento giusto, come in ogni partita”.

Sugli assenti del Milan: “Leao e Giroud stanno facendo molto bene, sono molto bravi, per noi è meglio se non giocano, però hanno tanti calciatori forti. Dobbiamo stare svegli”.