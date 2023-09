ARGURIO A RFV, Sabiri? Nel calcio ci sono tante variabili

FirenzeViola.it

Christian Argurio a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo Christian Argurio ha parlato a Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si Compra".

Cosa ne pensa del centrocampo della Fiorentina?

"Questo è un centrocampo che va su altre direzioni rispetto allo scorso anno. Una squadra si fa con la testa e con le idee che si vogliono mettere sul campo e la Fiorentina ha voluto crearsi questo nuovo centrocampo basandosi sulle scelte dell'allenatore. Poi chiaramente servono degli equilibri, quando qualcosa non va non è mai solo colpa di un reparto: il centrocampo deve fare filtro. Aspettiamo i nuovi, senza dare giudizi affrettati. Facciamo lavorare il mister".

Il suo giudizio sulla difesa invece?

"Italiano è bravo a trovare soluzioni. La difesa ha giocatori che vengono da una situazione particolare, come Mina, e servono certezze nel breve periodo perché se non prendi gol non perdi. E' un reparto da modellare, da plasmare e migliorare dal punto di vista della condizione. Dopo questo potremo dare un giudizio più completo".

Con Sabiri è stata fatta una sorta di operazione di trading

"Il mercato non è facile da fare, soprattutto adesso con la concorrenza di Premier League e Arabia Saudita. Sabiri ha qualità e colpi, a volte li ha messi in mostra, e la Fiorentina ci ha puntato, ma quando Italiano lo ha visto probabilmente non lo ha convinto. Nel calcio ci sono tante determinanti, non solo per caratteristiche in campo, ma anche caratteriali fuori dal campo. Poi non so cosa sia successo nello specifico, ma da direttore conosco le variabili che ci sono in questo sport. Può essere che la scelta non fosse premeditata".

Secondo lei Pereyra potrebbe fare comodo alla Fiorentina?

"Se fosse il vero Pereyra sì. E' un rischio prendere un giocatore svincolato, non sempre sono operazioni giuste, ma nel complesso l'argentino è un buon giocatore. L'area tecnica della Fiorentina è una delle migliori in Italia, sapranno se può fare comodo alla causa. Inserire qualcuno non è mai facile, va fatto in maniera intelligente".

Su Sutalo, obiettivo sfumato per la Fiorentina: "Questo ragazzo è forte, farà bene. L'Ajax lo migliorerà in molte cose, ma non in tutte, perché il campionato non è come il nostro. E' un buon giocatore, in crescita, e merita di giocare in squadre che lottano per grandi obiettivi".