ARGURIO A RFV, Per Biuk c'erano altre offerte. Viola...

Christian Argurio, ex scout di Juventus e Udinese ed ex ds di Catania e Messina, ha parlato a Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni, a cominciare dall'ex obiettivo viola Stipe Biuk, attacante croato a dicembre passato al Los Angeles FC: "C'era l'interesse anche di altre squadre, pensare a un acquisto molto rapido dall'MLS. Lui ha deciso di fare questo percorso dall'altra parte del mondo, quest'apertura potrebbe essere considerata di mentalità balcanica o più ampia? E' il tema che bisogna porsi. A 21 anni non fai la scelta solo economica, semmai anche economica. Così è stato. Secondo me Biuk sarebbe potuto andare in una squadra, se non da Champions, almeno da Conference League".

La Fiorentina dovrebbe prendere in considerazione la cessione di Gonzalez e/o Amrabat?

"Nico non ha potuto esprimersi al meglio per i tanti problemi fisici che ha avuto, ma è facile capire che tipo di situazione può ancora creare a Firenze. Amrabat non ha, invece, il problema fisico e non ha comunque fatto vedere il potenziale in maglia viola. Si tratta di due giocatori forti, sono situazioni da valutare. Dal punto di vista tecnico sono due giocatori da tenere, poi ovviamente la società dovrà fare le sue valutazioni definitive".