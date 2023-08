ARGENTINA, Convocati: 1ª volta per Beltran. C'è Nico

FirenzeViola.it

L'Argentina ha diramato la lista convocati per le prossime gara valide per la qualificazione al Mondiale 2026 contro Ecuador e Bolivia. Scaloni chiama Nico Gonzalez e anche Lucas Beltran, che è alla sua prima convocazione in Albiceleste. L'attaccante viola era entrato anche nel mirino di Roberto Mancini, quando il tecnico era ancora CT dell'Italia poiché poteva essere chiamato in azzurro come oriundo. Assente invece Martinez Quarta. Di seguito la lista.