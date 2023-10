ARGENTINA, 95' e assist per Nico. Entra Quarta, Beltran out

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince ancora l'Argentina nei match di qualificazione al Mondiale 2026. Nella notte italiana, la nazionale di Scaloni ha battuto il Perù a Lima per 2-0 con una doppietta di Messi. Tutta la partita in campo per Nico Gonzalez, sempre più presente ormai nella Seleccion e autore di un assist alla pulge per la rete che sblocca l'incontro. Grande spazio anche per Lucas Martinez Quarta, subentrato al 34' al posto di Montiel e tornato così ad assaporare i colori dell'Albiceleste. Zero minuti e ancora tribuna, invece, per Lucas Beltran, voglioso di trovare prima o poi l'esordio con i campioni del mondo.