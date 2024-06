ARGENTINA, 2-0 al Canada. Zero minuti per Nico-Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Parte con una vittoria la Copa America dell'Argentina. I campioni in carica, ad Atlanta, dopo un primo tempo sbiadito e con più rischi di subire gol da parte del Canada, sbloccano la partita con Julian Alvarez e chiudono la questione poi con Lautaro Martinez che fissa il punteggio sul 2-0 finale per l'Albiceleste. Nessun minuto per Nico Gonzalez e Martinez Quarta, entrambi in panchina per 90 minuti.