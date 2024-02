ARCADIO A RFV, Con Nicola a Empoli è cambiato tutto

FirenzeViola.it

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio ad Antonio Arcadio, ex calciatore tra le altre anche dell'Empoli. Arcadio si è espresso così sul momento della Fiorentina e sulle critiche a Vincenzo Italiano, che in molti danno come possibile partente a fine stagione: "Italiano negli ultimi anni si è evoluto tantissimo. Sta facendo un grande percorso e alla Fiorentina ha trovato il posto giusto per farsi notare. Ad oggi è un tecnico di alto livello anche per Firenze e prima di lasciare la Fiorentina, fossi in lui, ci penserei due volte".

Come le è sembrato Belotti in questi primi spezzoni in viola?

"Belotti arriva da un periodo complesso alla Roma. Deve ritrovare fiducia in sé stesso, deve avere tempo per inserirsi in un contesto e in un sistema nuovo. Penso però che alla fine darà un grande contributo soprattutto in fase realizzativa, anche perché il suo innesto ha alzato il livello dell'attacco viola.

Come arriva l'Empoli al derby di domenica?

"Oggi come oggi affrontare l'Empoli è difficile. Per anni hanno sviluppato un sistema di gioco, il 4-3-1-2, adesso però con Nicola ha cambiato tutto in poco tempo e con grandi risultati. Il 3-5-2 di Nicola ha riscontrato anche la volontà dei calciatori di voler cambiare e il mister è stato perfetto nel trasmettergli un nuovo modo di fare calcio, ritrovando tante certezze e equilibrio. Affrontare questa squadra è complicato anche per una squadra più forte come l'Empoli".