ARBITRO, Tocca a Guida: alla prima in A quest'anno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arbitro di stasera designato per Fiorentina è Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Per il direttore di gara campano sarà la prima gara che arbitrerà in questa stagione in Serie A. Era già stato chiamato qualche volta come arbitro al Var, o come quarto uomo ma ma mai come arbitro in campo. Per lui finora nella stagione 2022/2023 sono 4 le partite dirette: 3 di serie B e una di Nations League (Croazia-Francia). Guida si era infortunato proprio in quest'ultima partita lo scorso 6 giugno, e al rientro, designato per la partita tra Como-Cittadella di Serie B, si era fermato nuovamente per un problema muscolare.