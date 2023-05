ARBITRO, Massimi: perfetto equilibrio con la Fiorentina

Fonte: A cura di Jacopo Massini

Luca Massimi sarà l'arbitro di Torino-Fiorentina, sfida di campionato in programma domani alle ore 15. Il fischietto della sezione di Termoli è alla terza direzione con i Viola e nei precedenti fa registrare un bilancio in perfetto equilibrio. Il primo incrocio è stato lo scorso anno, in Venezia-Fiorentina finita 1-0 per i veneti, poi è stata la volta di Fiorentina-Empoli, sempre nella stagione scorsa, con la squadra gigliata che si impose per 1-0 grazie al gol di Nico Gonzalez e infine ha diretto anche Lecce-Fiorentina lo scorso 17 ottobre con le due squadre che hanno pareggiato 1-1. I numeri parlano di un successo, un pareggio e una sconfitta, con i gol segnati che sono due come quelli subiti.

Per quanto riguarda il Torino i numeri sono leggermente diversi, ma la sostanza è la stessa. Nei quattro precedenti in cui ha incrociato i granata, per la squadra di Cairo sono arrivati due pareggi (contro Bologna e Cagliari), una vittoria (contro la Sampdoria) e una sconfitta (a ottobre di quest'anno contro il Napoli). Per quanto riguarda il bilancio dei cartellini sono 116 i gialli estratti (5 doppie ammonizioni) e 2 i rossi diretti nelle sue 25 presenze totali in Serie A.