ARBITRO, Guida per Fiore-Atalanta. Al VAR c'è Fabbri

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata ad arbitrare Fiorentina-Atalanta in programma lunedì sera per il 30° turno in Serie A. Assistenti Mondin e Massara, al VAR Fabbri. Di seguito le designazioni arbitrali della trentesima giornata di Serie A.

Fiorentina – Atalanta Lunedì 17/04 H. 20.45

Guida

Mondin – Massara

Iv: Feliciani

Var: Fabbri

Avar: Manganiello

Cremonese – Empoli Venerdì 14/04 H. 18.30

Zufferli

Palermo – Mokhtar

Iv: Orsato

Var: Di Martino

Avar: Di Bello

Spezia – Lazio Venerdì 14/04 H. 20.45

Irrati

Bresmes – Scarpa

Iv: Santoro

Var: Di Paolo

Avar: Ayroldi

Bologna – Milan Sabato 15/04 H. 15.00

Massa

Colarossi – Del Giovane

Iv: Colombo

Var: Di Bello

Avar: Longo S.

Napoli – H. Verona Sabato 15/04 H. 18.00

La Penna

Rocca – Cipriani

Iv: Marcenaro

Var: Nasca

Avar: Abisso

Inter – Monza Sabato 15/04 H. 20.45

Pairetto

Vecchi – Rossi M.

Iv: Rutella

Var: Valeri

Avar: Paganessi

Lecce – Sampdoria H. 12.30

Mariani

Bindoni – Lo Cicero

Iv: Cosso

Var: Mazzoleni

Avar: Baroni

Torino – Salernitana H. 15.00

Aureliano

Capaldo – Dei Giudici

Iv: Perenzoni

Var: Maresca

Avar: Muto

Sassuolo – Juventus H. 18.00

Rapuano

Tegoni – Di Monte

Iv: Meraviglia

Var: Marini

Avar: Abisso

Roma – Udinese H. 20.45

Giua

Preti – Lombardo

Iv: Sacchi

Var: Banti

Avar: Manganiello