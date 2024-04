ARBITRO, Cambia il VAR per Juve-Fiore: ci sarà Di Paolo

La Juventus, tramite il suo sito ufficiale, ha reso noto che l'AIA ha annunciato un cambio per il Var del match di stasera contro la Fiorentina. Al posto di Gianluca Aureliano ci sarà Aleandro Di Paolo. Ecco il comunicato ufficiale:

"Cambia l'arbitro designato come VAR per Juventus-Fiorentina, in programma domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45, all'Allianz Stadium.

L'Aia, infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato che Gianluca Aureliano – inizialmente designato come VAR in occasione del match tra bianconeri e viola e come AVAR per Udinese-Inter di lunedì 8 aprile alle ore 20:45 – sarà sostituito rispettivamente da Aleandro Di Paolo e da Rosario Abisso. Ecco chi dirigerà, dunque, l'incontro:

ARBITRO -> La Penna;

ASSISTENTI -> Colarossi - Lo Cicero;

IV UFFICIALE -> Feliciani;

VAR -> Di Paolo;

AVAR -> Dionisi".