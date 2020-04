ANTOGNONI, Stiamo tutti bene. Pulgar? Disciplinato

Intervistato dal media cileno La Cuarta, il club manager e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così della situazione in Italia: "Ora stiamo bene. In città siamo stati in quarantena obbligatoria per diversi giorni e speriamo che questo finisca presto. Il virus è stato forte qui. Lombardia, Veneto e Toscana sono tra le zone più colpite. Qui in Italia il Covid-19 è stata un duro colpo. Ci stiamo avvicinando alle 20.000 morti per la malattia, anche se speriamo che non aumenti".

I contagiati della Fiorentina?

"Per questo tutte le funzioni del team sono state interrotte, indipendentemente dalla quarantena obbligatoria. Le persone malate sono state ben controllate e i tre giocatori che erano risultati positivi (Germán Pezzella, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic) si sono già ripresi. La Fiorentina, come club, ha seguito tutti i protocolli nel modo richiesto da questa emergenza.

I giocatori si allenano nelle rispettive case?

"Esatto, i calciatori sono tutti a casa con linee guida speciali per l'allenamento quotidiano. È stato un peccato che la stagione si sia fermata, ma siamo consapevoli che è la cosa giusta da fare".

Pulgar?

"Sta bene, è un ragazzo molto disciplinato, che sta seguendo tutte le linee guida di lavoro che abbiamo inviato. Non sono autorizzato a parlare molto della squadra, ma posso dire che ha dato un vero contributo alla squadra".