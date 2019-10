ANTOGNONI, Spero di vincere. Premesse ci sono

Giancarlo Antognoni, club manager e bandiera della Fiorentina, a Tuttosport ha parlato del presente e del futuro della sua Fiorentina. "Può essere la sorpresa del campionato - ha detto a proposito del presente - e anche se segna poco, in Italia conta anche subire poco. Di certo è una squadra che crea molto e fa divertire, con una tifoseria ammirevole, il dodicesimo uomo”. Mentre sul futuro aggiunge: "Commisso ha portato passione ed entusiasmo. In cantiere ci sono progetti importanti come quelli dello stadio e del centro sportivo e investimenti per far crescere sempre più la squadra". In più la Fiorentina si giocherà le finali con le Women e con la Primavera, il che potrebbe rendere ulteriormente felice l'Unico 10 che ha confessato anche di essere rimasto stupito da Ribery.

Antognoni parla di Chiesa e sottolinea come anche se l'estate è stata dura, il 25 viola ha 21 anni (oggi 22, ndr) e tutto il tempo per dimostrare il suo valore, anche se alle accuse di Gasperini avrebbe risposto fossero state rivolte a lui. Chiosa finale poi con il sogno nel cassetto: "Festeggiare un trofeo a Firenze. Non è facile, oggi contano altre cose prima degli aspetti tecnici, però le premesse ci sono”.