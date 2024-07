ANTOGNONI, Montella è un allenatore propositivo

Fonte: Dai nostri inviati Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

Anche l'ex viola Giancarlo Antognoni è presente alla 28°edizione del premio "Fair Play Menarini" ed è stato intervistato ai microfoni di Radio FirenzeViola presenti all'evento:

Su Montella:

"È un allenatore propositivo che quando è stato fermo si è documentato. Ieri la sua squadra è stata abbastanza in difesa, però nel calcio di oggi penso non si possa essere sempre propositivi, bisogna anche pensare alla fase difensiva. Una volta andato in vantaggio, ha ritirato i remi in barca, come è giusto che sia".

L'importanza del premio:

"Ogni anno la Menarini fa questo evento molto importante per auspicare il fair play. È una cosa positiva, però spesso in campo succedono delle cose inconsuete, è normale perché il ritmo partita e il fatto di dover vincere a tutti i costi costringe i giocatori a comportarsi in un certo modo. Questo evento è importante proprio per dimostrare di comportarsi bene e rispettare gli avversari e il pubblico. È un evento importante, sono presenti giocatori di livello internazionale che saranno premiati domani come Drogba, Samuel Eto'o, Cannavaro, Dossena, Costacurta e Ciro Ferrara. Spero da testimonial di dare il mio contributo a questo evento".