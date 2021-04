ANTOGNONI, Il contratto scade a giugno. Rinnovo...

Il Corriere Fiorentino si interroga sul futuro del Team Manager viola, nonché storica bandiera, Giancarlo Antognoni. L'unico 10 viola - che tra le altre cose festeggia oggi il suo 67esimo compleanno - è in scadenza di contratto a giugno. Nulla di grave - scrive il quotidiano - visto che Rocco Commisso ama fare accordi solo annuali e la riconferma dunque può arrivare in ogni momento ma chissà che la rivoluzione, vera o presunta, che potrebbe riguardare la dirigenza e i ruoli ricoperti non tocchi anche lui che per primo ha stretto la mano alla nuova proprietà italo-americana nel 2019, dopo essere rientrato in viola nel finale della scorsa gestione Della Valle. Difficile però che il rapporto non si prolunghi, sperando magari che in futuro il suo ruolo non sia più soltanto una bandiera da sventolare