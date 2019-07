ANTOGNONI, Chiesa? Al momento è con la Viola...

Giancarlo Antognoni ha rilasciato un'intervista a lavocedinewyork.com. Ecco le sue dichiarazioni: "Nei prossimi anni di presidenza Commisso ci aspettiamo che la Fiorentina faccia dei buoni piazzamenti. Lo scudetto è molto difficile vincerlo in Italia, perché ci sono varie componenti, ci sono squadre più forti. La Juventus ha un potenziale totalmente diverso. Però che la Fiorentina nei prossimi anni possa fare dei campionati belli e importanti ci può stare. Commisso? Sicuramente è un grande appassionato di calcio. Capire, certo tutti capiscono di calcio e ne parlano, però poi, anche io che sono 40 anni in questo ambiente, capire effettivamente come si gioca a calcio è sempre difficile. Si gioca con gli uomini, e quindi le persone alle volte le indovini e alle volte no. Montella? E' l’uomo giusto perché ha fatto bene alla Fiorentina precedentemente, purtroppo ha finito male il campionato l’anno scorso, però è arrivato quasi alla fine della stagione, quindi quest’anno credo che farà molto meglio. Squadra? Siamo in un periodo di preparazione quindi è difficile valutare oggi la Fiorentina. Ci sono dei giovani interessanti, però oggi è una Fiorentina incompleta. Mancano dei giocatori per completarla. Chiesa? Questa è una domanda che va chiesta al presidente. In questo momento Chiesa è con la Fiorentina e mi auguro che ci rimanga".