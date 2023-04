ANDREOTTI A RFV, Firenze adesso merita un trofeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Marco Andreotti a Radio Firenze Viola

Marco Andreotti, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola:"Mi ricordo bene cosa vuol dire giocare a Firenze, indossare quella maglia per un anno e mezzo rappresenta un ricordo indescrivibile. Vincere quel campionato davanti al nostro pubblico è stato importante, anche perché eravamo tutti incaricati di riportare la Fiorentina dove meritava. Essere ricordati a distanza di vent'anni per tutti noi è motivo di orgoglio, soprattutto dopo tutti i talenti che sono passati da Firenze. La Fiorentina si sta giocando due competizioni importanti, quest'anno ha avuto alcuni momenti di difficoltà ma comunque sta facendo un bellissimo percorso, e spero che possa regalare un trofeo a Firenze, che se lo merita veramente tanto. A mio parere è una delle squadre che gioca meglio in Italia".

Secondo lei uno dei problemi della Fiorentina può essere la mancanza di un leader?

"Penso che sia vero che manchi un leader, però allo stesso tempo tutti i giocatori si dimostrano capaci di essere leader di questa Fiorentina. Penso a giocatori come Sottil, che lo conosco bene ed è un buon giocatore, l'unica cosa è che a volte si intestardisce troppo. Anche Ikonè è un grande giocatore, lo sta dimostrando nonostante la discontinuità iniziale".

Come dovrà approcciare la partita di stasera la Fiorentina?

"La partita di stasera non sarà per niente facile né per la Cremonese né per la Fiorentina, che ha tutto da perdere. Spero vivamente che la squadra non approcci la gara di stasera come la partita di Conference League contro il Lech, sennò altrimenti diventa molto difficile assicurarsi l'accesso alla finale".