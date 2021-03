ANDREI, Nuova stella viola con la nonna nel cuore

L'edizione odierna de La Nazione dedica questa mattina un approfondimento ad Andrei David, stella della Fiorentina Under-18 di Renato Buso che ha segnato un poker domenica contro il Genoa e che sogna di ripercorrere in viola le orme di Adrian Mutu. Oltre a contribuire al successo in rimonta sui rossoblù, si è confermato l’uomo della provvidenza per i compagni, visto già pochi giorni prima - con una rete al 95’ - era stato decisivo per ottenere tre punti sulla Roma. Il risultato? Cinque gol in tre partite nella categoria che fa da anticamera alla Primavera. Non è un caso che due giorni fa, nel post partita, il dg Barone sia sceso negli spogliatoi per complimentarsi. Di lui ha parlato lo storico manager, Virgil Colfescu (nella foto con Andrei): «Lo vidi per la prima volta nel 2012 durante un torneo e capii subito che Andrei era dotato di una tecnica superiore a tutti i suoi coetanei. L’anno dopo lo portai per sei mesi allo Scandicci ma poi, dopo un provino, la Fiorentina lo volle subito con sé: era impressionata». A svolgere un ruolo decisivo nella carriera di David è stata la nonna Liliana, scomparsa nel 2018: fu lei che cinque anni prima scelse di seguire a Firenze Andrei per assisterlo nella sua crescita. E non è un caso che oggi, dopo ogni gol, il 2003 alzi le mani al cielo per ricordarla.