ANDREAZZOLI, Mi piace l'organico della Fiorentina

Chiacchierata a TMW con Aurelio Andreazzoli su vari temi. Non solo sulla Fiorentina ma anche su Mattia Destro, tornato al gol contro Milan e che in passato è stato allenato - alla Roma - proprio da Andreazzoli. "A Mattia - ricorda l'ex tecnico dell Genoa - feci giocare la finale di Coppa Italia con la Lazio preferendolo a Osvaldo. Basta questo per capire la stima che ho verso di lui. Aveva dimostrato di essere in condizione eccellente e fu comunque una scelta forte. In quel periodo e anche prima, al Siena, Destro era un calciatore di prospettive altissime, capace di far reparto da solo, e infatti la Roma lo scelse e lo ingaggiò. Poi col tempo si è un po' smarrito, ha fatto fatica a confermarsi ma va considerato che ha avuto anche alcuni infortuni".

Si aspettava le difficoltà della Fiorentina? "La Fiorentina mi piace molto come organico e vederla in questa posizione mi fa specie come a tutti. La rosa pare ben costruita, è forte in tutti i reparti con picchi di eccellenza direi in ogni settore. Ci si aspetta che esca la qualità del gruppo".