ANDERSINHO A RFV, Oggi ho sentito Dodo, sta bene

Ascolta l'audio

Andersinho Marques a Radio Firenze Viola

Il giornalista brasiliano Andersinho Marques ha parlato a Radio FirenzeViola, durante il "Social Club", per analizzare il profilo del suo connazionale Cebolinha entrato nelle mire della Fiorentina: "E' un giocatore bello da vedere, dinamico. Ma nei due anni che ha fatto in Portogallo non è stato granché, poi è tornato al Flamengo dove è divenuto una riserva: io dico che in Europa ci sono almeno quattro o cinque giocatori migliori. Se poi la cifra si abbassa, ci sta. Preferisco l'ex viola Pedro, che ha messo tutti in panchina! Pure Gabigol..."

C'è qualche altra idea che ci può suggerire dal Brasile?

"Il mercato brasiliano è diventato molto caro e non so quanto la Fiorentina vorrà spendere. Poi a breve tornerà pure Dodo a cui auguro il meglio visto che lo conosco e so quanto sta lavorando. Ci ho parlato oggi pomeriggio, gli ho come stesse e lui mi ha risposto: "Sto bene, sto correndo come un matto!". Questo ragazzo ha una voglia di tornare pazzesca, qualcuno lo ha preso pure in giro per questa sua positività...".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!