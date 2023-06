ANDERSINHO A RFV, Giovane non è adatto ai viola

FirenzeViola.it

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dei brasiliani viola e di Giovane, esterno del 2003 in forza al Corinthians accostato ai viola in queste ore: "Giovane è un prospetto interessante ma, ad ora, non mi sembra un profilo adatto alla prima squadra della Fiorentina. In più dovete anche sapere che il mercato brasiliano è molto caro. La Nazionale italiana Under 20 ha fatto benissimo e allora perché non li facciamo giocare questi giovani? Nei settori giovanili italiani ci sono troppi stranieri e questo non va bene. La Fiorentina ha un ottimo allenatore e se è intelligente non deve spendere troppi soldi per lui e piuttosto farei inserire uno dalla Primavera, i viola non devono fare lo stesso errore fatto con Pedro.

Burdisso? "Io gli voglio tanto bene lo conosco bene. Sta facendo un'ottima gavetta e adesso può dimostrare di che pasta è fatta. Diamo tempo a Nicolas di fare le sue scelte e poi dopo sei mesi si valuta il lavoro, valutarlo ora è sbagliatissimo. Serve almeno una stagione per capire se un dirigente è bravo o no. La Fiorentina deve riuscire a prendere dei diamanti grezzi e farli diventare dei diamanti bellissimi".

Cabral? "Darlo in prestito non ha senso, al massimo puoi venderlo. Negli ultimi mesi ha fatto molti gol e per questo lo riconformerei un altro anno".

Igor? "Quest'anno non è riuscito ad esprimersi al meglio e mi dispiace dirlo. La Fiorentina non può perdere tempo e per questo ora spero possa trovare un'altra soluzione. Probabilmente lascerà Firenze".