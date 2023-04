FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Problemi alla schiena per Sofyan Amrabat: il regista della Fiorentina - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - non è stato convocato per la sfida di domani sera contro l'Atalanta a causa di alcuni problemi di lombalgia. Da capire se il marocchino recupererà in tempo per la sfida di giovedì prossimo contro il Lech Poznan.