AMRABAT, Piace a 2 inglesi ma lui vuole la Liga: il punto

Sofyan Amrabat tra Premier e La Liga. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it sul calciatore marocchino ci sono vari club ma lui per ora non si smuove dall'idea di andare in Spagna: è convinto di poter incidere di più rispetto all'Inghilterra. Per questo, sebbene soprattutto Liverpool e Newcastle siano in questo momento le uniche squadre pronte a pagare quanto chiede la Fiorentina, la situazione non si muove. Atletico Madrid e Barcellona però nicchiano un po' perché aspettano che il prezzo possa calare, un po' perché in questo momento stanno valutando altri profili. I blaugrana in particolare stanno provando a chiudere per Gundogan, un arrivo che comunque non chiuderebbe ad un eventuale approdo anche di Amrabat. Per il momento il numero 34 viola aspetta le offerte dalla Spagna in attesa di novità.

