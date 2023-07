AMRABAT, Per lui è corsa a due: Atletico o Man.United

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra gli argomenti affrontati oggi da La Gazzetta dello Sport in chiave Fiorentina c'è anche quello legato al futuro di Sofyan Amrabat, sempre più in bilico a Firenze ma ancora alla ricerca di una squadra che soddisfi le esigenze economiche viola: sfumato il Barça, per il marocchino resta in piedi l’Atletico Madrid e soprattutto il Manchester United (più dell’Arsenal) sotto la spinta del tecnico Erik ten Hag che lo conosce bene. Destinazione ultra gradita, ma i conti non tornano con la Fiorentina che vuole 30 milioni o giù di lì.