AMRABAT, La Fiorentina fissa la deadline per l'addio

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola scrive che la Fiorentina non vuole attendere oltre venerdì per la cessione di Sofyan Amrabat. Si vuole scongiurare quanto accaduto nell'ultimo giorno dello scorso gennaio e per questo ha messo il giocatore di fronte ad un bivio: o nelle prossime quarantotto ore, al massimo settantadue e diciamo al ritorno del gruppo viola da Vienna, il Manchester United o chi per esso si presenta con i soldi che Commisso vuole per cederlo, oppure il dubbio che il centrocampista marocchino alla fine possa rimanere a Firenze potrebbe diventare certezza.

Il club viola non vuole trovarsi tra una settimana, a un paio di giorni dal gong che darà il segnale di chiusura del lunghissimo mercato estivo, con l’affanno di prendere un sostituto di Amrabat.