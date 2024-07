AMRABAT, In settimana la risposta dello United

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Che Sofyan Amrabat farebbe carte false per tornare al Manchester United ormai è cosa nota, ma il Red Devils sono disposti a riaccogliere ad Old Trafford il centrocampista marocchino? Pare che questo nodo verrà sciolto definitivamente la prossima settimana. Infatti, secondo quando detto dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, a giorni è attesa la riposta definitiva del club inglese sul futuro del giocatore, che se non dovesse essere confermato farà ritorno al Viola Park per aggregarsi al resto della squadra in attesa di una nuova destinazione.