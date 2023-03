AMRABAT, Commisso lavora al rinnovo fino al 2028

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha intenzione di affrontare di petto il nodo legato al futuro di Sofyan Amrabat per trovare il prima possibile una soluzione condivisa e serena. Ovvero tutto il contrario di quanto avvenuto lo scorso 31 gennaio, quando Amrabat, istigato dal Barcellona, aveva fatto di tutto pur di rompere i rapporti con i viola e trasferirsi in Spagna. Una bizza respinta al mittente che per fortuna di Italiano non ha avuto strascichi nella seconda parte di stagione. La Fiorentina ha maturato l’idea di proporre al giocatore un rinnovo lungo (con scadenza fissata al 2028) e ben più remunerativo (con un ingaggio nell’orbita dei 3 milioni) rispetto al termine attuale fissato nel 2024 con un’opzione di un altro anno a favore del club. Il tutto pur di convincerlo a restare a lungo a Firenze. Una prospettiva che Amrabat e i suoi agenti non hanno per adesso preso in considerazione, visto ad oggi i chiodi fissi che il regista ha in testa sono due: regalare il primo trofeo a Commisso e poi tornare a giocare nel giro di non molto la Champions League, competizione già disputata con le maglie Feyenoord e Bruges.