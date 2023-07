AMRABAT, Attende un'offerta: ecco i club interessati

Il futuro di Amrabat sembra essere sempre più lontano da Firenze e dalla Fiorentina. Il giocatore marocchino, dopo aver giocato un ottimo mondiale, aveva già manifestato, nella sessione invernale di calciomercato, la sua volontà di lasciare la squadra viola. La società e gli agenti del giocatore si erano accordati però per una sua partenza in estate, dopo aver concluso la stagione, per evitare malumori e possibili difficoltà dal lato sportivo, vista la difficoltà di rimpiazzare uno dei giocatori chiave a gennaio. Il calciatore però, nonostante questo, ha provato fino all'ultimo a partire, cercando di forzare la mano con la società viola, saltando un allenamento negli ultimi giorni di mercato e con qualche polemica social, dopo un 'offerta presentata dal Barcellona. L'offerta dei blaugrana però non era sufficiente, le modalità e le cifre non sono bastate a far cedere il muro della società viola.

Con la sessione estiva, inevitabilmente, le voci di un suo addio tornano prepotentemente. Per ora però non è arrivata nessuna offerta o dimostrazione di un'interesse concreto dalle squadre che stanno seguendo Amrabat. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il calciatore sarebbe stato offerto a tre big club italiani: Milan, Juventus e Inter. Il calciatore è stato proposto anche all'estero, nuovamente in Spagna, però stavolta all'Atletico Madrid. Si registra anche un'interesse da parte del Manchester United con cui è forte il rapporto con l'allenatore, Erik ten Hag. Sullo sfondo c'è anche l'interesse dei club arabi, fin'ora veri protagonisti del mercato. I club interessati per ora sono quelli gestiti dal fondo PIF, ovvero: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahly.

Tante possibili soluzioni, però al momento non c'è ancora niente di concreto. La Fiorentina continua a chiedere intorno ai 30 milioni, altro ostacolo per i club interessati, che sapendo la volontà del calciatore vorrebbero spendere meno per il prezzo del cartellino.