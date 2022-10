AMRABAT, 8 mesi fa al Picco l'inizio della scalata

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI HA RINNOVATO FINO AL 2024 È arrivato un altro rinnovo in casa Fiorentina, quello di Michele Cerofolini. Il terzo portiere viola infatti, come appreso da Firenzeviola, nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto (era in scadenza a giugno) fino al 2024. Il giocatore aretino... È arrivato un altro rinnovo in casa Fiorentina, quello di Michele Cerofolini. Il terzo portiere viola infatti, come appreso da Firenzeviola, nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto (era in scadenza a giugno) fino al 2024. Il giocatore aretino... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Questa pomeriggio alle 15.00 avrà luogo la sfida fra Spezia e Fiorentina, gara valida per la dodicesima giornata di Seria A. L'incontro sarà trasmesso da Dazn e Sky Sport, ma come di consueto potrete rimanere aggiornati sia su Radio... Questa pomeriggio alle 15.00 avrà luogo la sfida fra Spezia e Fiorentina, gara valida per la dodicesima giornata di Seria A. L'incontro sarà trasmesso da Dazn e Sky Sport, ma come di consueto potrete rimanere aggiornati sia su Radio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 ottobre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi