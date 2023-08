AMICHEVOLE, Troppo viola per il Sestri: finisce 7-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina dilaga contro il Sesti Levante, neo promosso in serie C, con il risultato di 7-1 con una formazione di giovani e di debutti. Sblocca Comuzzo al 5' e mette la partita in discesa. Al 13' raddoppio di Sabiri dopo una combinazione con Jovic. Al 20' Kouame provoca l'autorete di Troiano e lo stesso ivoriano è bravo al 20' di ribadire in rete un pallone sul quale era scivolato Jovic che poi gliel'appoggia.

Al 38' nuovo autogol del Sestri con lo sfortunato Parlanti. Nella ripresa Italiano concede 20 minuti a Kokorin al posto di Jovic e il russo ci mette meno di un minuto a segnare il sesto gol mentre Sabiri su punizione arrotonda a sette. Il Sestri sale in un'occasione, in cui Amrabat commette l'unico errore facendo passare l'avversario e Gigliotti infila il pallone in rete scatenando la gioia dei 30 tifosi liguri presenti.