AMERINI A RFV, Jovic? Gli manca l'atteggiamento

Così l'ex viola, oggi procuratore, Daniele Amerini a Radio FirenzeViola: "Il problema è l'attacco: Jovic va aspettato ma lui deve metterci qualcosa di suo. Non mi ha convinto l'atteggiamento. Manca Torreira soprattutto in termini di gol, non solo sul piano tecnico. E' stato determinante anche come carisma. Però secondo me può essere sostituito in quanto a reti da Barak. Poi ci sono gli esterni, che devono segnare di più...".

A Italiano è stata consegnata una squadra migliore, uguale o peggiore dell'anno scorso?

"C'è stato tempo di vedere il lavoro di Italiano e le caratteristiche tecniche di cui necessita. Per dinamiche di mercato forse manca qualcosa dietro, poi ripeto che la grande differenza la fa chi la butta dentro. Chi dovrebbe farlo, Jovic, sia mancato un po' in fatto di atteggiamento. Da fuori sembra svogliato, poi magari ce la sta mettendo tutta".

Bisogna dare più spazio ai giovani?

"Il giovane per essere lanciato deve essere pronto, che è un cane che si morde la coda. Gli devi dare minutaggio e modo di sbagliare, cosa che in Italia avviene poco. Io ci sono passato, penso che tanti giovani dovrebbero farsi le ossa da qualche parte. Poi, per carità, pensavo la stessa cosa di Vlahovic... Quindi non può essere un discorso generale".