ALLENAMENTO, Pongracic ancora out, Kean e Kayode...

I viola sono tornati ad allenarsi dopo i 4 giorni liberi che hanno dato modo a quasi tutti, nazionali a parte, di rifiatare. Non sono bastati però proprio a Kean Kayode e Pongracic per recuperare dai rispettivi problemi fisici e per i quali c'è tanta attesa in vista del Lecce. I primi due hanno fatto le rispettive terapie, dopo l'influenza e la lombalgia che li hanno bloccati ma c'è fiducia per il recupero per domenica. Brutte notizie invece per quanto riguarda Pongracic visto che non ha ottenuto il via libero perché non ritenuto pronto. Assenti ovviamente i nazionali che rientreranno tutti domani.