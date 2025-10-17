Social

Allenamento mattutino per la Fiorentina, le immagini della seduta odierna

Allenamento mattutino per la Fiorentina, le immagini della seduta odierna
Oggi alle 14:20Primo Piano
di Redazione FV

A due giorni dalla sfida di San Siro contro il Milan, in programma domenica sera alle 20:45, la Fiorentina si è allenata questa mattina al Viola Park.

Ranieri e compagni hanno svolto una seduta agli ordini di Stefano Pioli, che alle 14:30 parlerà in conferenza stampa, della quale la Fiorentina ha pubblicato sui suoi canali social le immagini. Da De Gea a Gudmundsson, fino a Pablo Marì e Ndour, ecco i migliori scatti dell'allenamento odierno pubblicati su Instagram della società gigliata: 