ALL. LECH, Gara sbagliata all'andata, si può fare meglio

Fonte: dalla sala stampa del Franchi - Ludovico Mauro

Dalla sala stampa "Manuela Righini" dello stadio Franchi, il tecnico del Lech Poznan John Van den Brom presenta il ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina.

Ci sono ancora chance di qualificazione?

"Ci sono delle cose che non puoi cambiare, ormai abbiamo perso l'andata e chiaramente eravamo tutti delusi, i tifosi in primis. Ma dobbiamo comunque fare del nostro meglio e lottare. C'è tantissimo rispetto per la Fiorentina e per la gara, possiamo però fare meglio dell'andata. Quindi dobbiamo farci trovare pronti e mostrare ciò che sappiamo fare. Possiamo impostare un altro tipo di match, spero che l'esito sarà soddisfacente almeno in termini di approccio e di gioco".

Murawski sarà di nuovo a disposizione. Ci sono state assenze influenti sul risultato all'andata?

"Certo, chiaramente quando si gioca in Europa, rinunciare a dei giocatori influisce. Spero di avere tutti a disposizione, anche a centrocampo. Non abbiamo Salomon, ma credo che dobbiamo comunque fare del nostro meglio con i giocatori che abbiamo. Gli infortuni e le assenze ci sono per entrambi, noi all'andata non abbiamo giocato bene a prescindere dalle assenze".

Quali elementi possono essere utili che non ci sono stati all'andata?

"Diverse cose. Innanzitutto la qualità della Fiorentina non la possiamo negare, hanno segnato subito e ogni occasione l'hanno sfruttata. Dobbiamo migliorare in difesa, ci scottava anche la palla tra i piedi. Chiaramente il risultato conta, ma il modo in cui giocato come squadra impone di fare di meglio. Dobbiamo venire qua a testa alta e far vedere ciò che sappiamo fare".

Domenica è stata fatta una buona gara. Può essere utile per domani?

"Si, credo sempre nella mia squadra e anche contro il Legia abbiamo avuto delle difficoltà, come nell'approccio. Siamo andati sotto ma poi abbiamo recuperato. C'è stata un'ottima reazione della squadra, questo è un incentivo per fare bene domani".

Domani, alla luce del risultato dell'andata, punterà di più sulle riserve?

"Ho cercato sempre di puntare sui migliori, erano pronti per giovedì e lo saranno per domani".