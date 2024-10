ALBERT, Gli esami rimandati a causa di un edema

FirenzeViola.it

Erano previsti ieri, come da comunicato pubblicato domenica pomeriggio dal club. Invece gli esami di Albert Gudmundsson sono stati rimandati a domani: quarantotto ore in più per capire qual è l'entità dell'infortunio del calciatore islandese, uscito al 6' di Lecce-Fiorentina per un risentimento al flessore della coscia destra. Un ritardo negli accertamenti che, secondo il Corriere dello Sport, è dovuto a un edema.

Il quotidiano scrive: gli esami per stabilirlo si attendevano ieri, ma in tarda serata il club viola ha fatto sapere che il tutto è stato spostato a mercoledì, cioè domani, con ogni probabilità per via dell’edema che interessa la parte. Brutto segnale? Procedura standard? Lo sapremo solo domani insieme ai giorni e alle partite di stop per l’ex Genoa.