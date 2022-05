AGROPPI, I portieri ormai terrorizzati perché i piedi..

L'ex tecnico viola Aldo Agroppi ha parlato di Fiorentina non prima però di ricordare i suoi esordi di allenatore: "Iniziai nel settore giovanile del Perugia e non vinsi nulla ma sono contento perché conta far crescere i ragazzi, devi insegnare il comportamento e il gesto tecnico, devi far vedere l'esercizio e per questo un tecnico deve saperlo fare invece spesso si prendono allenatori che non sanno nulla. Io ho cresciuto degli uomini e alcuni sono arrivati in serie A. Io andavo a sentire come andavano a scuola, quelli meno bravi ci parlavo e ogni tanto li facevo anche giocare perché altrimenti trovano difficoltà ad inserirsi. Io facevo anche riunioni con i genitori, tanto se i figlioli sono bravi vengono fuori da soli senza raccomandazioni o esempi brutti in tribuna, con offese o cazzotti"

Cosa pensa del gioco dal basso? "Il calcio è in mano ad emeriti cretini che devono far vedere che capiscono qualcosa per giustificare i tanti soldi che prendono. Ricordo Blatter che voleva il campo più largo, quattro tempi e tante altre cose che non passarono perché il calcio è sempre il calcio. Io vorrei solo il tempo effettivo perché c'è chi gioca di più e chi di meno e questo falso il campionato. Ci vorrebbe un bel tabellone, perché vedo gol al 47', al 50' ma chi lo decide? Sui portieri, penso che sono dei disgraziati perché se uno fosse bravo con i piedi non giocherebbe in porta. Ora vivono nel terrore di essere ricordati per una buffonata. Vengono colpevolizzati loro ma devono essere colpevolizzati i tecnici che gli chiedono certe cose. Penso a Radu che ha perso credibilità per colpa di una nuova norma, i portieri sono bravi con le mani non con i piedi. Buffon verrà ricordato per una buffonata (papera con il Perugia, ndr) dopo 30 anni di successi e parate.