AG. VLAHOVIC, Tante richieste per lui. Pradè...

Darko Ristic, procuratore del centravanti viola Dusan Vlavhovic, ha parlato a calciomercato24.com del futuro del suo assistito. Il classe 2000 è in scadenza nel 2023, ma già nei mesi scorsi la Fiorentina ha abbozzato una proposta di rinnovo (probabilmente fino al 2025) e di adeguamento dell’ingaggio (a circa 1 milione). "Ovviamente non posso fare nomi ma tante squadre mi stanno chiamando anche in questi giorni perché sono interessate a Dusan" le dichiarazioni di Ristic, che ha però ribadito la sua disponibilità a negoziare con il ds Daniele Pradè non appena sarà possibile.