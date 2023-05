AG. CERO A FV, Esordio col "suo" club un orgoglio

FirenzeViola.it

Abituato a lavorare in silenzio ma sempre vicino ai propri assistiti come testimoniano le numerose visite a Firenze per Cerofolini e Kouame, l'agente Michelangelo Minieri ha commentato in esclusiva a Firenzeviola l'esordio in Fiorentina-Samp, con tanto di clean sheet, del portiere viola: "Quando un ragazzo esordisce in serie A col club di appartenenza e in cui è nato calcisticamente è sempre un motivo di orgoglio per tutti, in primis per lui perché è il risultato di tutti i sacrifici fatti da parte sua e della sua famiglia. Poi anche per il club perché testimonia la bontà del lavoro fatto nel settore giovanile su questi ragazzi, fin da quando indossano questa maglia da piccoli. Perciò anche per la dirigenza è motivo di soddisfazione perché è un riconoscimento al lavoro fatto".

C'è stato un momento in cui il giocatore poteva andare via? "La stima del club c'è sempre stata, evidenziata a gennaio quando il ragazzo ha avuto altre opportunità ma la dirigenza e l'allenatore hanno deciso di farlo rimanere a Firenze".