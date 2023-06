AG.FALCONE, Terracciano non porta punti. Italiano...

Fonte: Radio Bruno Toscana

Giulio Meozzi, tra gli agenti di Wladimiro Falcone, ha rilasciato un'intervista a proposito del futuro del proprio assistito, accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina: "Terracciano para il parabile ma non porta punti alla squadra. Bisogna capire per il ruolo cosa vuole Italiano. Sui portieri si apre un mondo a sé, adesso tutti vogliono quelli che giocano con i piedi ma io penso che prima di tutto debbano saper parare". Poi rispondendo brevemente sul suo assistito, tornato alla Sampdoria dopo l'anno in prestito al Lecce: "È un portiere che ha fatto bene".