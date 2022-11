AG. DI GREGORIO A RFV, Gollini? Come a Monza

Carlo Alberto Belloni, procuratore tra gli altri di Michele Di Gregorio, portiere del Monza prossimo avversario della Fiorentina, ha parlato nel corso di 'Palla al Centro' in onda su Radio Firenzeviola: "La situazione Gollini? Non conosco bene le dinamiche interne della gestione del giocatore perché a volte ci sono sfaccettature che all'esterno non si conoscono. Lui al Tottenham non ha trovato spazio e l'assenza di partite può essere stato determinante. Allo stesso tempo Terracciano invece aveva giocato tanto già l'anno scorso, come per esempio è successo a Monza con Di Gregorio. Ci limitiamo a commentare ciò che succede la domenica".

Lo stop al campionato cambia il mercato?

"Non era mai capitata prima una cosa del genere. Le finestre di mercato sono gennaio, luglio e agosto ma in realtà tante operazioni e tante chiacchiere si fanno prima. I club si incontrano in Lega ogni settimana, quindi mi aspetto un mercato accelerato. Solo che bisognerà capire cosa vorranno fare i singoli club".

Che Monza sarà a gennaio?

"È una delle società che ha meno giocatori in nazionale. Ha progetti ambiziosi e dopo un inizio difficile. Poi il cambio in panchina ha dato la sveglia ai giocatori e sono state fatte buone partite anche nelle sconfitte: ha sempre giocato e ultimamente è arrivato anche qualche risultato".

Cosa pensa di Vicario?

"Uno dei portieri più interessanti in Italia. Ha fatto la gavetta partendo dalle piccole categorie. Ha fatto gli step giusti e da lì è partito il suo percorso, analogo a quello di Di Gregorio. Speriamo che anche Michele raggiunga la Nazionale".