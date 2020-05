AG. CASTROVILLI, Ha un contratto fino al 2024

Michelangelo Minieri, agente di Gaetano Castrovilli, al quotidiano Tuttosport ha parlato del futuro del suo assistito in maniera molto schietta: "Di attestati di stima ne ha ricevuti parecchi, ma lui è sempre stato bravo a farsi scivolare tutto addosso. L’umiltà è una sua grande qualità e lo porterà lontano. Futuro? Ha un contratto fino al 2024. Gli obiettivi sono la nazionale e gli europei. Il rinvio di un anno può giocare a favore di ragazzi giovani come lui”. Le ipotesi di un cambio di maglia per il centrocampista della Fiorentina si fanno a questo punto residue.