AG. BREKALO, La Dinamo non ha risposto: il motivo

Il procuratore di Josip Brekalo Andy Bara ha parlato del futuro del suo assistito al portale croato Sportske novosti. Queste le sue parole: "La Dinamo Zagabria non ha risposto alla Fiorentina. Il club croato ha avvisato il mio assistito dicendogli che stanno cambiando allenatore e che non sanno se il nuovo tecnico lo vorrà in squadra. Brekalo ha capito che la Dinamo Zagabria ha altri interessi e per questo è molto deluso".