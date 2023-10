AG. BREKALO A FV, Dopo il gol tutto più facile. Italiano...

FirenzeViola.it

Marco Busiello è uno dei procuratori dell'agenzia che segue l'attaccante viola Josip Brekalo. L'agente, nell'intervista a Firenzeviola.it in cui ha parlato anche del suo altro assistito di casa Fiorentina, ovvero Jonathan Ikoné, ha parlato anche del croato: "Brekalo ha fatto un grande gol a Napoli ma non aveva bisogno di essere sbloccato, è un giocatore che quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato il suo contributo. Per un esterno offensivo credo sia piu’ facile giocare dopo aver segnato".

Secondo lei è compatibile con l'altro vostro assistito, ovvero con Ikoné?

"Chiaramente crediamo che i giocatori siano compatibili, anche perché in caso contrario sarebbe stato controproducente portarli nella stessa squadra. Se giocano insieme oppure no, sono solo scelte indiscutibili dell’allenatore che a mio parere sta dimostrando di essere molto bravo e molto preparato".