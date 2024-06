AG. BONAVENTURA, Può restare. Fu vicino alla Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"A breve ci incontreremo come avevamo già programmato alla fine del mercato di gennaio. A oggi ci sono buoni propositi per andare avanti insieme, vediamo cosa succederà". Lo ha detto Enzo Raiola, procuratore di Giacomo Bonaventura, intervistato da Calciomercato.com a proposito del suo assistito, aggiungendo su eventuali offerte arrivate in queste settimane: "Sì, ci sono state chiamate da club stranieri". E la Juventus a gennaio? "Molto vicino. Allegri aveva scelto lui per aiutare la squadra che in quel momento faceva fatica a esprimere il gioco". Fu la Fiorentina a dire no all'affare.