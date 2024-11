AG. BIRAGHI, Lui e Parisi momento no. A gennaio valuteremo cosa fare

FirenzeViola.it

Mario Giuffredi, agente di Biraghi, Parisi e Ranieri, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com e, nell'intervista, ha parlato anche dei tre giocatori che segue in maglia viola: "Ranieri meriterebbe considerazione da parte di Spalletti. Parisi e Biraghi vivono un momento no ma non possono far altro che fare i professionisti. Poi se a gennaio dovremo fare delle scelte diverse le valuteremo”.